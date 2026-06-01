Aquagym en mer et sauna Plage de kervenni Plouguerneau samedi 13 juin 2026.

Plouguerneau

Aquagym en mer et sauna

Plage de kervenni Lieu-dit Kervenny Bras Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Vivez une expérience iodée: 25 min d’aquagym en mer suivi de 25 min de sauna en bord de plage ( cale de kervenni, lilia). 4 personnes max.

L’heure indiquée est celle du début du cours d’aquagym en mer.

Se présenter quelques minutes en avance, en tenue (maillot, combinaison, chaussons néoprène, bonnet, gants selon saison).

Le sauna est chauffé au feu de bois. La température du sauna varie entre 80°c et 95°C. Il accueille les participant.es en séance collective après la séance d’aquagym en mer.

Prévoir serviette, un maillot de bain et une gourde d’eau pour le sauna. 6 euros pers

Règlement du cours d’aquagym en amont auprès de Nadio Pujol 06 29 35 25 15 pour valider l’ensemble de la séance. .

Plage de kervenni Lieu-dit Kervenny Bras Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 74 05 51 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Aquagym en mer et sauna Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-09 par OT PAYS DES ABERS