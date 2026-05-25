Samedi jeux ! Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau
Samedi jeux ! Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau samedi 13 juin 2026.
Plouguerneau
Samedi jeux !
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Jeux En Wrac’h, association ludique sur Plouguerneau, vous propose d’apprivoiser les nouveaux jeux de la médiathèque pour partager de bons moments entre amis et famille !
Multiples jeux proposés, du jeux d’ambiance au jeu familial pour deux, quatre ou plus.
accessible dès 4 ans ! .
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
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English :
L’événement Samedi jeux ! Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT PAYS DES ABERS
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