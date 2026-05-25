La Zicotek invite Marie Kervella, musicothérapeute Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau

Plouguerneau

La Zicotek invite Marie Kervella, musicothérapeute

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Après une présentation de la musicothérapie puis un partage de ses expériences, Marie vous propose de vivre le plaisir de chanter ensemble quelques chansons. .

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Zicotek invite Marie Kervella, musicothérapeute Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT PAYS DES ABERS