BB lecteurs spécial parents-enfants Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau

Plouguerneau

BB lecteurs spécial parents-enfants

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Gaëlle et Kristell vous proposent une séance de BB lecteurs spéciale parents-enfants sur les bêtises. .

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

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English :

L’événement BB lecteurs spécial parents-enfants Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT PAYS DES ABERS