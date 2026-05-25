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BB lecteurs spécial parents-enfants Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau

BB lecteurs spécial parents-enfants Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau samedi 13 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Les Trésors de Tolente

Adresse : 5 Rue du Colombier

Ville : 29880 Plouguerneau

Département : Finistère

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Plouguerneau

BB lecteurs spécial parents-enfants

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

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Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75 

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English :

L’événement BB lecteurs spécial parents-enfants Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT PAYS DES ABERS

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