BB lecteurs spécial parents-enfants Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau
BB lecteurs spécial parents-enfants Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau samedi 13 juin 2026.
Plouguerneau
BB lecteurs spécial parents-enfants
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Gaëlle et Kristell vous proposent une séance de BB lecteurs spéciale parents-enfants sur les bêtises. .
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement BB lecteurs spécial parents-enfants Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT PAYS DES ABERS
À voir aussi à Plouguerneau (Finistère)
- Atelier sculpture modelage ATELIER PIOKA Plouguerneau 29 mai 2026
- Atelier broderie sur papier Atelier Pioka Plouguerneau 30 mai 2026
- Atelier d’écriture Les Kreionoù Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau 30 mai 2026
- La Zicotek invite GUY & JO Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau 30 mai 2026
- Fête des Sources La marche de l’eau Plouguerneau 31 mai 2026