Montbazens

Aquform à la piscine

Montbazens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-07-02

Aquaform, à la piscine de Montbazens. Les mardis et jeudis de 19 h 30 à 20 h 15. Arrivée à 19 h 15 pour les entrées. 9 euros la séance. Réservations 06 18 44 47 60. (Santé vous bien)

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Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 6 18 44 47 60

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English :

Aquaform, at the Montbazens pool. Tuesdays and Thursdays from 7:30 p.m. to 8:15 p.m. Arrive at 7:15 p.m. for admission. 9 euros per session. Reservations: 06 18 44 47 60. (Stay healthy)

L’événement Aquform à la piscine Montbazens a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)