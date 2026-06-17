Aquform à la piscine Montbazens
Aquform à la piscine Montbazens jeudi 2 juillet 2026.
Montbazens
Aquform à la piscine
Montbazens Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-07-02
Aquaform, à la piscine de Montbazens. Les mardis et jeudis de 19 h 30 à 20 h 15. Arrivée à 19 h 15 pour les entrées. 9 euros la séance. Réservations 06 18 44 47 60. (Santé vous bien)
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Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 6 18 44 47 60
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English :
Aquaform, at the Montbazens pool. Tuesdays and Thursdays from 7:30 p.m. to 8:15 p.m. Arrive at 7:15 p.m. for admission. 9 euros per session. Reservations: 06 18 44 47 60. (Stay healthy)
L’événement Aquform à la piscine Montbazens a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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