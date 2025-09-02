Mende

AQUILINO ET LA PROMESSE AU PAPILLON BLEU

1 bis, rue du Pré Claux Mende Lozère

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Après les combats du 28 mai 1944, entre les forces Allemandes et le maquis Bir-Hakeim sur le causse Méjean à la Parade, 27 maquisards sont faits prisonniers et conduits au sous-sol de la maison Lyonnet, allée Piencourt à Mende, où ils seront interrogés ! avant d’être abattus, le lendemain, dans le ravin de la Tourette sur la commune de Badaroux.

Si 25 d’entre eux furent identifiés, 2 demeurent inconnus à ce jour.

Qui étaient-ils ?

C’est en partant de cette interrogation et en entreprenant de minutieuses recherches que David Garcia, directeur de la compagnie du Lézard, se trouve sur la piste d’un républicain espagnol qui porte son nom Garcia et le prénom de son fils Lino ! D’autres troublantes synchronicités le conduisent à imaginer le parcours d’Aquilino, histoire certes romancée, qui se tient cependant au plus près de celle, bien réelle, du maquis Bir-Hakeim.

Film suivi de la présentation du livre de David Garcia sur le même sujet.

Tous les soirs à 21h30, venez découvrir Ciné-register au jardin.

Tarif 7 €. Écran géant et popcorn. .

1 bis, rue du Pré Claux Mende 48000 Lozère Occitanie

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L’événement AQUILINO ET LA PROMESSE AU PAPILLON BLEU Mende a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT Mende