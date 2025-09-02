Mende

CONCERT D’ORGUE

Place Urbain V Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 20:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Concert par Frédéric Munoz, organiste-conservateur de l’orgue historique de l’abbaye de St- Guilhem-le-Désert et titulaire du temple d’Alès.

Au programme Musique du Gd siècle français Nivers, Couperin, Delalande, Corrette, Ramea.

Libre participation.

Proposé par Les Amis de l’Orgue et de la Cathédrale de Mende dans le cadre du

festival Les lundis de l’orgue .

Renseignements info@orgue-mende.fr .

Place Urbain V Mende 48000 Lozère Occitanie info@orgue-mende.fr

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English :

L’événement CONCERT D’ORGUE Mende a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT Mont Lozere