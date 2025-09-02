UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT D’ORGUE Mende

CONCERT D’ORGUE Mende

CONCERT D’ORGUE Mende lundi 27 juillet 2026.

Adresse
Place Urbain V
Ville
48000 Mende
Département
Lozère
Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
Participation libre

Mende

CONCERT D’ORGUE

Place Urbain V Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 20:30:00
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

Concert par Frédéric Munoz, organiste-conservateur de l’orgue historique de l’abbaye de St- Guilhem-le-Désert et titulaire du temple d’Alès.
Au programme Musique du Gd siècle français Nivers, Couperin, Delalande, Corrette, Ramea.
Libre participation.

Proposé par Les Amis de l’Orgue et de la Cathédrale de Mende dans le cadre du
festival Les lundis de l’orgue .
Renseignements info@orgue-mende.fr   .

Place Urbain V Mende 48000 Lozère Occitanie   info@orgue-mende.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CONCERT D’ORGUE Mende a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT Mont Lozere

À voir aussi à Mende (Lozère)