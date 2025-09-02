GRAND CONCERT D’ÉTÉ DU CHOEUR DE LOZÈRE Mende vendredi 24 juillet 2026.

Mende

GRAND CONCERT D’ÉTÉ DU CHOEUR DE LOZÈRE

Place Urbain V Mende Lozère

Tarif : – – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 20:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Concert Messe du Couronnement et Messe de l’Orphelinat de Mozart.

Tarif 15€ Gratuit pour les enfants et les étudiants.

Organisé par le Chœur de Lozère. .

Place Urbain V Mende 48000 Lozère Occitanie

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English :

L’événement GRAND CONCERT D’ÉTÉ DU CHOEUR DE LOZÈRE Mende a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT Mende