GRAND CONCERT D’ÉTÉ DU CHOEUR DE LOZÈRE Mende
GRAND CONCERT D’ÉTÉ DU CHOEUR DE LOZÈRE Mende vendredi 24 juillet 2026.
Mende
GRAND CONCERT D’ÉTÉ DU CHOEUR DE LOZÈRE
Place Urbain V Mende Lozère
Tarif : – – 15 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 20:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Concert Messe du Couronnement et Messe de l’Orphelinat de Mozart.
Tarif 15€ Gratuit pour les enfants et les étudiants.
Organisé par le Chœur de Lozère. .
Place Urbain V Mende 48000 Lozère Occitanie
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English :
L’événement GRAND CONCERT D’ÉTÉ DU CHOEUR DE LOZÈRE Mende a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT Mende
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