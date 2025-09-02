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GRAND CONCERT D’ÉTÉ DU CHOEUR DE LOZÈRE Mende

GRAND CONCERT D’ÉTÉ DU CHOEUR DE LOZÈRE Mende

GRAND CONCERT D’ÉTÉ DU CHOEUR DE LOZÈRE Mende vendredi 24 juillet 2026.

Adresse
Place Urbain V
Ville
48000 Mende
Département
Lozère
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
15 Adulte

Mende

GRAND CONCERT D’ÉTÉ DU CHOEUR DE LOZÈRE

Place Urbain V Mende Lozère

Tarif : – – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 20:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Concert Messe du Couronnement et Messe de l’Orphelinat de Mozart.

Tarif 15€ Gratuit pour les enfants et les étudiants.
Organisé par le Chœur de Lozère.   .

Place Urbain V Mende 48000 Lozère Occitanie  

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L’événement GRAND CONCERT D’ÉTÉ DU CHOEUR DE LOZÈRE Mende a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT Mende

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