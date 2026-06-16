VISITE DÉCOUVERTE D’UNE SAVONNERIE ARTISANALE Mende
VISITE DÉCOUVERTE D’UNE SAVONNERIE ARTISANALE Mende lundi 27 juillet 2026.
Mende
VISITE DÉCOUVERTE D’UNE SAVONNERIE ARTISANALE
Place du Foirail Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:00:00
fin : 2026-08-10 14:45:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31
Visite de l’atelier des 2 Gredins pour découvrir et comprendre le principe de la saponification à froid, connaitre les matières premières utilisées et appréhender les bases de la fabrication et de la sécurité dans le domaine.
Durée de la visite 30 à 45 minutes
Tarif Gratuit
Prévoir des vêtements couvrant (manche longue) et chaussures fermées.
VISITE LIMITÉE À 5 PERSONNES Réservation obligatoire, jusqu’au matin avant 11h, à l’Office de Tourisme de Mende, Cœur de Lozère 04 66 94 00 23
Véhicule indispensable Nous vous communiquerons le lieu exacte de l’atelierlors de votre inscription (13 km de Mende 17 minutes ).
NB Les 2 gredins proposent aussi des visites avec des démonstrations de fabrication mardi 21 juillet et mardi 25 août 2026 Durée 2 heures Tarif 12€ personnes .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr
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English :
L’événement VISITE DÉCOUVERTE D’UNE SAVONNERIE ARTISANALE Mende a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Mende
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