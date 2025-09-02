CONCERT LYRIQUE Mende
CONCERT LYRIQUE Mende dimanche 12 juillet 2026.
Mende
CONCERT LYRIQUE
Place au blé Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Concert de Bel Canto.
Entrée libre et gratuite.
Organisé par le Chœur de Lozère. .
Place au blé Mende 48000 Lozère Occitanie
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English :
L’événement CONCERT LYRIQUE Mende a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT Mende
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