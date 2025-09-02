Mende

CONCERT LYRIQUE

Place au blé Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 17:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Concert de Bel Canto.

Entrée libre et gratuite.

Organisé par le Chœur de Lozère. .

Place au blé Mende 48000 Lozère Occitanie

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English :

L’événement CONCERT LYRIQUE Mende a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT Mende