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CONCERT LYRIQUE Mende

CONCERT LYRIQUE Mende

CONCERT LYRIQUE Mende dimanche 12 juillet 2026.

Adresse
Place au blé
Ville
48000 Mende
Département
Lozère
Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Tarif
Gratuit Enfant

Mende

CONCERT LYRIQUE

Place au blé Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:30:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Concert de Bel Canto.
Entrée libre et gratuite.
Organisé par le Chœur de Lozère.   .

Place au blé Mende 48000 Lozère Occitanie  

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English :

L’événement CONCERT LYRIQUE Mende a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT Mende

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