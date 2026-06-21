Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

JEU DE PISTE EN FAMILLE Mende

JEU DE PISTE EN FAMILLE Mende

JEU DE PISTE EN FAMILLE Mende mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : Place du Foirail

Ville : 48000 Mende

Département : Lozère

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif : 6 Enfant

Mende

JEU DE PISTE EN FAMILLE

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Êtes-vous en quête d’un trésor ?
Tentez donc de vous emparer de celui de Louis Mandrin !
Le célèbre contrebandier originaire du Dauphiné aurait abandonné le sien à Mende, il y a précisément 272 ans… Mais depuis tout ce temps, personne n’est parvenu à mettre la main dessus… Est-ce là un défi à votre mesure, jeunes aventuriers ?
Avec un ou plusieurs parents et grâce à des énigmes, retrouvez la piste de ce fameux trésor.

Durée environ 1h30
Tarif 5€ par enfant (La présence d’au moins un adulte avec l’enfant est indispensable).
Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme 04 66 94 00 23 // mendetourisme@ot-mende.fr
Rendez-vous à l’Office de Tourisme, place du Foirail de Mende   .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23  contact@mendetourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEU DE PISTE EN FAMILLE Mende a été mis à jour le 2026-06-17 par 48-OT Mende

À voir aussi à Mende (Lozère)