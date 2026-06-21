JEU DE PISTE EN FAMILLE Mende
JEU DE PISTE EN FAMILLE Mende mercredi 1 juillet 2026.
Mende
JEU DE PISTE EN FAMILLE
Place du Foirail Mende Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Êtes-vous en quête d’un trésor ?
Tentez donc de vous emparer de celui de Louis Mandrin !
Le célèbre contrebandier originaire du Dauphiné aurait abandonné le sien à Mende, il y a précisément 272 ans… Mais depuis tout ce temps, personne n’est parvenu à mettre la main dessus… Est-ce là un défi à votre mesure, jeunes aventuriers ?
Avec un ou plusieurs parents et grâce à des énigmes, retrouvez la piste de ce fameux trésor.
Durée environ 1h30
Tarif 5€ par enfant (La présence d’au moins un adulte avec l’enfant est indispensable).
Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme 04 66 94 00 23 // mendetourisme@ot-mende.fr
Rendez-vous à l’Office de Tourisme, place du Foirail de Mende .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr
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English :
L’événement JEU DE PISTE EN FAMILLE Mende a été mis à jour le 2026-06-17 par 48-OT Mende
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