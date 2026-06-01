NOUS SOMMES ANTIGONE Mende
NOUS SOMMES ANTIGONE Mende samedi 27 juin 2026.
Mende
NOUS SOMMES ANTIGONE
1bis Rue du Pont Notre-Dame Mende Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Spectacle de l’atelier théâtre de Barjac et de la Cie Un, deux, trois… Soleils ! Nous sommes Antigone!
Dans les loges d’un théâtre, une troupe se retrouve pour leur dernière représentation de la saison, tandis qu’il y a du grabuge à l’extérieur. Plus ou moins bouleversés par l’actualité, certains s’opposent, d’autres se soutiennent, des vérités éclatent… Mais ils doivent jouer ce soir, faire troupe..!
Samedi 27 juin 16H00, espace des anges. .
1bis Rue du Pont Notre-Dame Mende 48000 Lozère Occitanie +33 6 33 54 68 54 cieundeuxtroissoleils@gmail.com
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English :
L’événement NOUS SOMMES ANTIGONE Mende a été mis à jour le 2026-06-15 par 48-OT Mende
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