Mende

NOUS SOMMES ANTIGONE

1bis Rue du Pont Notre-Dame Mende Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Spectacle de l’atelier théâtre de Barjac et de la Cie Un, deux, trois… Soleils ! Nous sommes Antigone!

Dans les loges d’un théâtre, une troupe se retrouve pour leur dernière représentation de la saison, tandis qu’il y a du grabuge à l’extérieur. Plus ou moins bouleversés par l’actualité, certains s’opposent, d’autres se soutiennent, des vérités éclatent… Mais ils doivent jouer ce soir, faire troupe..!

Samedi 27 juin 16H00, espace des anges. .

1bis Rue du Pont Notre-Dame Mende 48000 Lozère Occitanie +33 6 33 54 68 54 cieundeuxtroissoleils@gmail.com

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English :

L’événement NOUS SOMMES ANTIGONE Mende a été mis à jour le 2026-06-15 par 48-OT Mende