VISITE GUIDÉE PHARMACIE DE L’ANCIEN HÔPITAL Mende
VISITE GUIDÉE PHARMACIE DE L’ANCIEN HÔPITAL Mende jeudi 2 juillet 2026.
Mende
VISITE GUIDÉE PHARMACIE DE L’ANCIEN HÔPITAL
Place du Foirail Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16
Faites un saut dans le passé !
Nous vous invitons à découvrir (ou à redécouvrir), avec un guide conférencier, la pharmacie du XIXème siècle de l’ancien hôpital de la ville de Mende.
La Pharmacie a été restaurée entre 2018 et 2020, elle dispose d’un mobilier ainsi que d’une collection d’ustensiles dédiées à la santé.
Histoire de l’hôpital , de la santé, personnages célèbres mais aussi utilité de certains outils, … Une visite passionnante !
Durée entre 1h15 & 1h30.
Tarif gratuit jusqu’à 9 ans 3 € tarif réduit & 5 € tarif normal.
Information & réservation Office de Tourisme Mende Cœur de Lozère T. 04 66 94 00 23
Rendez-vous et départ de l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende. .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 mendetourisme@ot-mende.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement VISITE GUIDÉE PHARMACIE DE L’ANCIEN HÔPITAL Mende a été mis à jour le 2026-06-17 par 48-OT Mende
À voir aussi à Mende (Lozère)
- STAGE COURT- MÉTRAGE Mende 22 juin 2026
- CHORALE DES HUSSARDS DE LA RÉPUBLIQUE Mende 24 juin 2026
- VERNISSAGE EXPOSITION TEMPORAIRE DU MUSÉE Mende 26 juin 2026
- NOUS SOMMES ANTIGONE Mende 27 juin 2026
- VISITE EXPOSITION TEMPORAIRE Mende 27 juin 2026