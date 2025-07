VISITE GUIDÉE CLOCHER DE LA CATHÉDRALE Mende

VISITE GUIDÉE CLOCHER DE LA CATHÉDRALE Mende mardi 2 septembre 2025.

VISITE GUIDÉE CLOCHER DE LA CATHÉDRALE

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : – – 4 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-02

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-02 2025-09-09 2025-09-23 2025-09-30

Monter les 241 marches du clocher de la cathédrale et découvrez la vue impressionnante sur la ville de Mende.

L’accès au clocher est interdit aux moins de 10 ans et est limité à 12 personnes.

Réservation fortement recommandée auprès de l’Office de Tourisme 04 66 94 00 23 ou contact@mendetourisme.fr

Le rendez-vous pour le départ des visites est à l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende

Gravissez les 241 marches du clocher de la Cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat afin de bénéficier d’un point de vue exceptionnel sur la ville de Mende.

ATTENTION L’accès au clocher est limité à 12 personnes et est interdit aux moins de 10 ans.

Tarif 5€ / adulte 3€ pour les enfants de 10 à 18 ans 2€ sur présentation du Pass’Lozère.

Réservation fortement recommandée auprès de l’Office de Tourisme 04 66 94 00 23 ou contact@mendetourisme.fr

Le rendez-vous pour le départ des visites est à l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende. .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

English :

Climb the 241 steps of the cathedral’s steeple for an impressive view over the town of Mende.

Access to the bell tower is forbidden to under-10s and limited to 12 people.

Reservations strongly recommended at the Tourist Office: 04 66 94 00 23 or contact@mendetourisme.fr

Tours depart from the Tourist Office, place du Foirail, Mende

German :

Steigen Sie die 241 Stufen des Glockenturms der Kathedrale hinauf und genießen Sie den beeindruckenden Blick auf die Stadt Mende.

Der Zugang zum Glockenturm ist für Kinder unter 10 Jahren verboten und auf 12 Personen beschränkt.

Reservierungen werden dringend empfohlen beim Fremdenverkehrsamt: 04 66 94 00 23 oder contact@mendetourisme.fr

Treffpunkt für den Beginn der Besichtigungen ist das Fremdenverkehrsamt, Place du Foirail in Mende

Italiano :

Salite i 241 gradini del campanile della cattedrale per godere di una vista impressionante sulla città di Mende.

L’accesso al campanile è vietato ai minori di 10 anni ed è limitato a 12 persone.

Si consiglia di prenotare presso l’Ufficio del Turismo: 04 66 94 00 23 o contact@mendetourisme.fr

Le visite partono dall’Ufficio del Turismo, Place du Foirail, Mende

Espanol :

Suba los 241 escalones del campanario de la catedral para disfrutar de una impresionante vista de la ciudad de Mende.

El acceso al campanario está prohibido a los menores de 10 años y limitado a 12 personas.

Se recomienda encarecidamente reservar en la Oficina de Turismo: 04 66 94 00 23 o contact@mendetourisme.fr

Las visitas salen de la Oficina de Turismo, Place du Foirail, Mende

L’événement VISITE GUIDÉE CLOCHER DE LA CATHÉDRALE Mende a été mis à jour le 2025-07-25 par 48-OT Mende