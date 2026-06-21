VISITE GUIDÉE LE TRESOR DE LA CATHEDRALE Mende
VISITE GUIDÉE LE TRESOR DE LA CATHEDRALE Mende mercredi 1 juillet 2026.
Mende
VISITE GUIDÉE LE TRESOR DE LA CATHEDRALE
Place du Foirail Mende Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
La collection privée d’objets sacrés de la cathédrale enfin dévoilés.
Tarif Normal 6€ Réduit 3€ Gratuit jusqu’à 9 ans inclus
Durée 1h30
Visite limitée à 12 personnes.
Réservation fortement recommandée auprès de l’Office de Tourisme 04 66 94 00 23 ou mendetourisme@ot-mende.fr
Le rendez-vous pour le départ des visites est à l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende. .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 mendetourisme@ot-mende.fr
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English :
L’événement VISITE GUIDÉE LE TRESOR DE LA CATHEDRALE Mende a été mis à jour le 2026-06-17 par 48-OT Mende
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