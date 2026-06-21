VISITE GUIDÉE LE TRESOR DE LA CATHEDRALE Mende mercredi 1 juillet 2026.

Mende

VISITE GUIDÉE LE TRESOR DE LA CATHEDRALE

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

La collection privée d’objets sacrés de la cathédrale enfin dévoilés.

Tarif Normal 6€ Réduit 3€ Gratuit jusqu’à 9 ans inclus

Durée 1h30

Visite limitée à 12 personnes.

Réservation fortement recommandée auprès de l’Office de Tourisme 04 66 94 00 23 ou mendetourisme@ot-mende.fr

Le rendez-vous pour le départ des visites est à l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende. .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 mendetourisme@ot-mende.fr

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English :

L’événement VISITE GUIDÉE LE TRESOR DE LA CATHEDRALE Mende a été mis à jour le 2026-06-17 par 48-OT Mende