MENDE SUR LES TRACES DE LA BÊTE ! Mende jeudi 16 juillet 2026.

Mende

MENDE SUR LES TRACES DE LA BÊTE !

Place du foirail Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Au détour des ruelles de la ville, laissez-vous conter l’histoire de la Bête du Gévaudan avec la collaboration des Editions Belloloco et de Christophe Chaumette du Théâtre S’Amourailles.

Durée 2h

Plein tarif 8€ Tarif réduit 5€ gratuit jusqu’à 9 ans inclus

Places limitée, réservation fortement conseillée.

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme avant 21h. .

Place du foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23

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English :

L’événement MENDE SUR LES TRACES DE LA BÊTE ! Mende a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT Mende