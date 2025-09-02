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MENDE SUR LES TRACES DE LA BÊTE ! Mende

MENDE SUR LES TRACES DE LA BÊTE ! Mende

MENDE SUR LES TRACES DE LA BÊTE ! Mende jeudi 16 juillet 2026.

Adresse
Place du foirail
Ville
48000 Mende
Département
Lozère
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Tarif
Gratuit Enfant

Mende

MENDE SUR LES TRACES DE LA BÊTE !

Place du foirail Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Au détour des ruelles de la ville, laissez-vous conter l’histoire de la Bête du Gévaudan avec la collaboration des Editions Belloloco et de Christophe Chaumette du Théâtre S’Amourailles.

Durée 2h
Plein tarif 8€ Tarif réduit 5€ gratuit jusqu’à 9 ans inclus
Places limitée, réservation fortement conseillée.
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme avant 21h.   .

Place du foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 

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English :

L’événement MENDE SUR LES TRACES DE LA BÊTE ! Mende a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT Mende

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