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CONCERT D’ORGUE Mende

CONCERT D’ORGUE Mende

CONCERT D’ORGUE Mende lundi 20 juillet 2026.

Adresse
Place Urbain V
Ville
48000 Mende
Département
Lozère
Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Tarif
Gratuit Adulte

Mende

CONCERT D’ORGUE

Place Urbain V Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

Concert par Christopher Hainswoth, organiste titulaire de la cathédrale St-Nazaire de Béziers, Dominique Bougard
et Nicolas Planchon, trompettistes.
Au programme Purcell, Vivaldi, JS Bach, Delibes, Fumagalli.
Libre participation.

Proposé par Les Amis de l’Orgue et de la Cathédrale de Mende dans le cadre du festival Les lundis de l’orgue .
Renseignements info@orgue-mende.fr   .

Place Urbain V Mende 48000 Lozère Occitanie   info@orgue-mende.fr

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English :

L’événement CONCERT D’ORGUE Mende a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT Mende

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