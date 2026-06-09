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Ar Basion Vraz Passion Celtique Petits Chanteurs Lannion Saint-Brieuc Place du Martray Tréguier

Ar Basion Vraz Passion Celtique Petits Chanteurs Lannion Saint-Brieuc Place du Martray Tréguier samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Place du Martray

Adresse : Cathédrale Saint Tugdual

Ville : 22220 Tréguier

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif :

Tréguier

Ar Basion Vraz Passion Celtique Petits Chanteurs Lannion Saint-Brieuc

Place du Martray Cathédrale Saint Tugdual Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Les Petits Chanteurs de Saint-Brieuc et de Lannion font revivre ce chef-d’œuvre musical en breton !
150 choristes, jeunes principalement, et 30 musiciens vous interpréteront Ar Basion Vraz, de Christian Desbordes.
Un CD et une tournée jusqu’à Paris suivront en 2026-2027.   .

Place du Martray Cathédrale Saint Tugdual Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Ar Basion Vraz Passion Celtique Petits Chanteurs Lannion Saint-Brieuc Tréguier a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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