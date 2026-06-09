Ar Basion Vraz Passion Celtique Petits Chanteurs Lannion Saint-Brieuc Place du Martray Tréguier
Ar Basion Vraz Passion Celtique Petits Chanteurs Lannion Saint-Brieuc Place du Martray Tréguier samedi 11 juillet 2026.
Tréguier
Ar Basion Vraz Passion Celtique Petits Chanteurs Lannion Saint-Brieuc
Place du Martray Cathédrale Saint Tugdual Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Les Petits Chanteurs de Saint-Brieuc et de Lannion font revivre ce chef-d’œuvre musical en breton !
150 choristes, jeunes principalement, et 30 musiciens vous interpréteront Ar Basion Vraz, de Christian Desbordes.
Un CD et une tournée jusqu’à Paris suivront en 2026-2027. .
Place du Martray Cathédrale Saint Tugdual Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Ar Basion Vraz Passion Celtique Petits Chanteurs Lannion Saint-Brieuc Tréguier a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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