Festival Partages d’été Tréguier
Festival Partages d’été Tréguier dimanche 12 juillet 2026.
Tréguier
Festival Partages d’été
16 Rue Saint-André Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-12
Un festival de 20 spectacles vivants (théâtre, danse, musique, cirque, contes et slam) pour petits et grands dans des endroits magiques sur 4 communes autour de Tréguier. Venez voir notre programme ! .
16 Rue Saint-André Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 42 49 26
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English :
L’événement Festival Partages d’été Tréguier a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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