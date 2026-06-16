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Festival Partages d’été Tréguier

Festival Partages d’été Tréguier dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : 16 Rue Saint-André

Ville : 22220 Tréguier

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif :

Tréguier

Festival Partages d’été

16 Rue Saint-André Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-07-12

Un festival de 20 spectacles vivants (théâtre, danse, musique, cirque, contes et slam) pour petits et grands dans des endroits magiques sur 4 communes autour de Tréguier. Venez voir notre programme !   .

16 Rue Saint-André Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 42 49 26 

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English :

L’événement Festival Partages d’été Tréguier a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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