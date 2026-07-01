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AGENDA · Tréguier

Peintures Jean-François Laguionie et Anik Le Ray Centre Culturel Ernest Renan Tréguier

lundi 13 juillet 2026 · Centre Culturel Ernest Renan · Tréguier

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Centre Culturel Ernest Renan
Adresse
7B Rue de la Chalotais
Ville
22220 Tréguier
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Tréguier

Peintures Jean-François Laguionie et Anik Le Ray

Centre Culturel Ernest Renan 7B Rue de la Chalotais Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-26 12:30:00

Date(s) :
2026-07-13

L’ exposition Peintures réunira les œuvres de Anik Le Ray et de Jean-François Laguionie.   .

Centre Culturel Ernest Renan 7B Rue de la Chalotais Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Peintures Jean-François Laguionie et Anik Le Ray Tréguier a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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