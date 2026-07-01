Peintures Jean-François Laguionie et Anik Le Ray Centre Culturel Ernest Renan Tréguier
lundi 13 juillet 2026 · Centre Culturel Ernest Renan · Tréguier
Informations pratiques
Tréguier
Peintures Jean-François Laguionie et Anik Le Ray
Centre Culturel Ernest Renan 7B Rue de la Chalotais Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-26 12:30:00
Date(s) :
2026-07-13
L’ exposition Peintures réunira les œuvres de Anik Le Ray et de Jean-François Laguionie. .
Centre Culturel Ernest Renan 7B Rue de la Chalotais Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Peintures Jean-François Laguionie et Anik Le Ray Tréguier a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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