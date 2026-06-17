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Histoires de femmes trégoroises Place du Martray Tréguier

Histoires de femmes trégoroises Place du Martray Tréguier lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Place du Martray

Adresse : Devant la statue d'Ernest Renan

Ville : 22220 Tréguier

Département : Côtes-d'Armor

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 24 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Tréguier

Histoires de femmes trégoroises

Place du Martray Devant la statue d’Ernest Renan Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 18:00:00
fin : 2026-08-24 19:30:00

Date(s) :
2026-07-06

Anne vous propose de découvrir des histoires de femmes à Tréguier au cœur de la ville. La comédienne raconte ces histoires touchantes, parfois surprenantes et teintées de surnaturel. Elle transmet l’histoire des femmes bretonnes les jeunes filles amoureuses, les femmes de marin, les veuves, celles qui croient en Dieu et celles qui n’y croient pas, celles qui sont parties en exil et celles qui sont restées toute leur vie au pays.   .

Place du Martray Devant la statue d’Ernest Renan Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 42 49 26 

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English :

L’événement Histoires de femmes trégoroises Tréguier a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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