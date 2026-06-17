Histoires de femmes trégoroises Place du Martray Tréguier
Histoires de femmes trégoroises Place du Martray Tréguier lundi 6 juillet 2026.
Tréguier
Histoires de femmes trégoroises
Place du Martray Devant la statue d’Ernest Renan Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 18:00:00
fin : 2026-08-24 19:30:00
Date(s) :
2026-07-06
Anne vous propose de découvrir des histoires de femmes à Tréguier au cœur de la ville. La comédienne raconte ces histoires touchantes, parfois surprenantes et teintées de surnaturel. Elle transmet l’histoire des femmes bretonnes les jeunes filles amoureuses, les femmes de marin, les veuves, celles qui croient en Dieu et celles qui n’y croient pas, celles qui sont parties en exil et celles qui sont restées toute leur vie au pays. .
Place du Martray Devant la statue d’Ernest Renan Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 42 49 26
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L’événement Histoires de femmes trégoroises Tréguier a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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