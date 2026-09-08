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Ar Presbital : Les enjeux du littoral / Balade, Ar Presbital, Locquirec

samedi 19 septembre 2026 · Ar Presbital · Locquirec

Ar Presbital : Les enjeux du littoral / Balade, Ar Presbital, Locquirec

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ar Presbital
Adresse
21 Rue de l'Église 29241 Locquirec
Ville
29241 Locquirec
Département
Finistère
Tarif
Au départ de Ar Presbital - Durée 1h30.

Ar Presbital : Les enjeux du littoral / Balade Samedi 19 septembre, 15h00 Ar Presbital Finistère

Au départ de Ar Presbital – Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

15h : Balade sur le bord de mer de Locquirec
Sensibilisation sur l’évolution du trait de côte passé et à venir et réalisation de photos aux vues de la création d’une exposition éphémère.

Ar Presbital 21 Rue de l’Église 29241 Locquirec Locquirec 29241 Finistère Bretagne https://arpresbital.bzh/ https://www.locquirec.bzh/vie-municipale/equipements-communaux/arpresbital/
15h : Balade sur le bord de mer de Locquirec

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