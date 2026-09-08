Ar Presbital : Les enjeux du littoral / Balade, Ar Presbital, Locquirec

Informations pratiques

Ar Presbital : Les enjeux du littoral / Balade Samedi 19 septembre, 15h00 Ar Presbital Finistère

Au départ de Ar Presbital – Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

15h : Balade sur le bord de mer de Locquirec

Sensibilisation sur l’évolution du trait de côte passé et à venir et réalisation de photos aux vues de la création d’une exposition éphémère.

Ar Presbital 21 Rue de l’Église 29241 Locquirec Locquirec 29241 Finistère Bretagne https://arpresbital.bzh/ https://www.locquirec.bzh/vie-municipale/equipements-communaux/arpresbital/

15h : Balade sur le bord de mer de Locquirec

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