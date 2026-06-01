Arboretum aux Jardins de la Jonction, Jardins de la Jonction, Genève
Arboretum aux Jardins de la Jonction, Jardins de la Jonction, Genève vendredi 5 juin 2026.
Arboretum aux Jardins de la Jonction Vendredi 5 juin, 17h00 Jardins de la Jonction
0
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00
Les Jardins de la Jonction chantonneront vendredi 5 juin de 17h à 21h! La trente-deuxième édition d’Arboretum arrive déjà et c’est une édition bien musicale, qui va nous faire voyager dans trois continents (Europe, Afrique et Amérique latine/Caraïbes) qui sera animée par la matriarche incontestable de Genève, nous nommons: Greta Gratos. Un atelier création de fanzine avec la fanzinothèque de Genève pour amuser grands et petits!
Au programme de cette soirée :
AZAR
composé de Lakshmi et Jorge propose une relecture contemporaine des musiques traditionnelles sud-américaines.
El Flecha & Friends
Ce projet propose un voyage au cœur des traditions afro-cubaines, notamment de la culture yoruba à travers les tambours Batà.
Ignat Khlobystin
Avec Oxygen Hill, Ignat réinvente la flûte et part à la recherche des sonorités capables de surprendre et de fasciner.
Ubuntu Live
À travers ce duo, Ivan Larson et Wilson Beats explorent le trauma, la mémoire du corps et la solidarité, dans une cérémonie portée par deux corps et un même sol.
Un Coglione e Due Musicisti
Ce nouveau trio vous présente ses compositions originales et ambiances intimistes, inspiré de la grande tradition du jazz sud-africain.
Fanzinothèque de Genève
La Fanzinothèque genevoise (FanzinoGE) œuvre pour la préservation et la promotion des fanzines, de la microédition et des livres d’artistes.
———-
En presque 8 ans d’existence et 32 éditions, Arboretum a produit plusieurs centaines d’artistes suisses et internationaux, renforçant les ponts entre les différentes pratiques artistiques. Cette nouvelle édition s’inscrit dans cette volonté de créer des espaces de découvertes inédits où le public peut établir un contact direct avec la création contemporaine.
Jardins de la Jonction avenue de la Jonction 19 Genève 1235 Jonction Genève
32e édition d’Arboretum
Jardins de la Jonction
À voir aussi à Genève
- Ateliers thérapeutiques pour les personnes vivant des situations de racisme, MEG, Genève 1 juin 2026
- Atelier découverte de cosmétiques naturels spécial Été pour adultes, Espace de quartier Eaux-Vives, Genève 1 juin 2026
- Le monde fascinant des insectes, Parc Navazza-Oltramare, Genève 2 juin 2026
- Le futur, c’est quoi? : Formation pour les enseignant-e-s, MEG, Genève 2 juin 2026
- Atelier d’écriture – L’humour au service de la durabilité, Maison de l’Avenir, Genève 2 juin 2026