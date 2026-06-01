Arboretum aux Jardins de la Jonction, Jardins de la Jonction, Genève

Arboretum aux Jardins de la Jonction Vendredi 5 juin, 17h00 Jardins de la Jonction

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00

Les Jardins de la Jonction chantonneront vendredi 5 juin de 17h à 21h! La trente-deuxième édition d’Arboretum arrive déjà et c’est une édition bien musicale, qui va nous faire voyager dans trois continents (Europe, Afrique et Amérique latine/Caraïbes) qui sera animée par la matriarche incontestable de Genève, nous nommons: Greta Gratos. Un atelier création de fanzine avec la fanzinothèque de Genève pour amuser grands et petits!

Au programme de cette soirée :

AZAR

composé de Lakshmi et Jorge propose une relecture contemporaine des musiques traditionnelles sud-américaines.

El Flecha & Friends

Ce projet propose un voyage au cœur des traditions afro-cubaines, notamment de la culture yoruba à travers les tambours Batà.

Ignat Khlobystin

Avec Oxygen Hill, Ignat réinvente la flûte et part à la recherche des sonorités capables de surprendre et de fasciner.

Ubuntu Live

À travers ce duo, Ivan Larson et Wilson Beats explorent le trauma, la mémoire du corps et la solidarité, dans une cérémonie portée par deux corps et un même sol.

Un Coglione e Due Musicisti

Ce nouveau trio vous présente ses compositions originales et ambiances intimistes, inspiré de la grande tradition du jazz sud-africain.

Fanzinothèque de Genève

La Fanzinothèque genevoise (FanzinoGE) œuvre pour la préservation et la promotion des fanzines, de la microédition et des livres d’artistes.

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En presque 8 ans d’existence et 32 éditions, Arboretum a produit plusieurs centaines d’artistes suisses et internationaux, renforçant les ponts entre les différentes pratiques artistiques. Cette nouvelle édition s’inscrit dans cette volonté de créer des espaces de découvertes inédits où le public peut établir un contact direct avec la création contemporaine.

Jardins de la Jonction avenue de la Jonction 19 Genève 1235 Jonction Genève

32e édition d’Arboretum

Jardins de la Jonction