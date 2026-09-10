Arbres – un voyage immobile, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Arbres – un voyage immobile Mercredi 18 novembre, 14h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T14:30:00+01:00 – 2026-11-18T15:30:00+01:00

Fin : 2026-11-18T14:30:00+01:00 – 2026-11-18T15:30:00+01:00

Mercredi 18 novembre 14h30

Film réalisé par Sophie Bruneau, Marc-Antoine Roudil – France, Suisse, Belgique – 2002 – 47 min

Baobabs de Madagascar, séquoias géants de Californie, pins de Bristlecone, dattiers et acacias – pour ne citer qu’eux – sont les héros constamment surprenants de ce documentaire. Ces géants communiquent, marchent, se révèlent fous ou timides. Alors que l’on voit souvent l’animal qui court sur la branche, Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil nous incitent à regarder l’arbre sur lequel il se déplace. Ils nous racontent les grandes différences et les petites similitudes entre l’Arbre et l’Homme avec l’idée prégnante qu’il est au règne végétal ce que l’Homme est au règne animal. Soudain, le merveilleux s’échappe de la science, le savoir se change en conte magique.

Séance suivie d’un échange avec Nicolas Potin, intervenant cinéma.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau –1)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Mois du film documentaire – EXplorations