Arcã, la boîte animée, Archives municipales de Rennes, Rennes

Arcã, la boîte animée Jeudi 18 juin, 18h00 Archives municipales de Rennes Ille-et-Vilaine

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T18:00:00+02:00 – 2026-06-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-18T18:00:00+02:00 – 2026-06-18T19:30:00+02:00

Guillaume et Christophe vous présentent, en avant-première, un aperçu de la future exposition visuelle et sonore qui aura lieu lors des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine 2026, au coeur des magasins des Archives de Rennes.

Après quelques explications, les participants deviendront de véritables « testeurs » en se déplaçant sur le lieu de l’exposition. Un temps d’échange sera ensuite proposé autour de la conception et la réalisation de cette création immersive.

Artiste sonore, Guillaume Obé crée des installations sonores in-situ pensées pour entrer en résonance avec des lieux réels, tels qu’une friche industrielle, un village, une bibliothèque, un parc ou encore une forêt. Artiste plasticien, Christophe Forget a un univers d’une étrange sérénité : à partir de l’estampe ou de la sculpture, la figure anthropomorphique devient prépondérante et centrale.

Archives municipales de Rennes 18 Avenue Jules Ferry, Rennes, France Rennes 35700 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://urls.fr/Wg9YS5 »}]

Guillaume et Christophe vous présentent, en avant-première, un aperçu de la future exposition visuelle et sonore qui aura lieu en septembre 2026, au coeur des magasins des Archives de Rennes. patrimoine culture

@Association La Turbine