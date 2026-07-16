« Arcã – La boîte animée  » – exposition visuelle et sonore au cœur des archives, Archives municipales, Rennes

Informations pratiques

« Arcã – La boîte animée » – exposition visuelle et sonore au cœur des archives Dimanche 20 septembre, 11h00 Archives municipales Ille-et-Vilaine

Départs à 11h, 11h30, 12h / 13h30, 14h, 14h30 / 15h30, 16h, 16h30 (Durée de la visite : 30 mn) – Réservation obligatoire sur place, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Avec ce nouveau projet de création en immersion au sein de plusieurs lieux d’archives, Christophe Forget et Guillaume Obé poursuivent leur travail de recherche autour des notions de temps et de traces.

Fruit de ce travail de recherche et de collectage, dix boites animées dévoileront chacune un univers visuel miniature et sonore, à découvrir au sein même des rayonnages des magasins d’archives. Ouvrez écoutilles et mirettes ! Laissez-vous guider, au fil d’archives vivantes et racontez-vous vos propres histoires.

Archives municipales 18 Avenue Jules Ferry, 35700 Rennes, France Rennes 35700 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne +33223621260 http://www.archives.rennes.fr https://www.linkedin.com/company/archives-de-rennes/;https://podcast.ausha.co/archives-de-rennes-2 Les Archives de Rennes ont pour mission de conseiller les services de la Ville de Rennes, du centre communal d’action sociale et de Rennes Métropole dans la gestion, l’organisation et le partage de leurs documents papiers et électroniques. Elles collectent les données et documents dans un souci de transparence administrative, pour justifier des droits et obligations des administrés ou pour documenter l’histoire du territoire rennais. Les Archives sont ensuite chargées de les classer, les conserver, les communiquer aux publics et les mettre en valeur par le biais d’actions diverses : ateliers pédagogiques, expositions, publications, accompagnement de projets, conférences et séances pratiques d’initiation. Parc à vélos accessible sous le porche. Parking : stationnement payant avenue Jules-Ferry, une place réservée PMR. Métro : Ligne b – station Jules-Ferry. Bus : Ligne C3 – arrêt Les Prairies, Ligne C2 – arrêt Jules-Ferry. Vélo Star : Stations Fac de droit – Av. du doyen Roger Houin ; Jules Ferry 103 r. d’Antrain + 3 mn à pied ; Rectorat 92 r. d’Antrain + 6 mn à pied ; Guéhenno-Fougères 121 r. de Fougères 20 mn depuis centre ville.

nouveau projet de création en immersion au sein de plusieurs lieux d’archives.

©La Turbine