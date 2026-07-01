Informations pratiques

Arcachon

Arcachon beach Volley

Plage centrale Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:30:00

fin : 2026-08-19 20:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20

Tous les jours, venez pratiquer le Beach Volley sur la plage centrale d’Arcachon, à gauche de la Jetée Thiers, en jeu libre ou en tournoi. .

Plage centrale Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 95 07 73 arcachonbeachvolley@gmail.com

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English : Arcachon beach Volley

L’événement Arcachon beach Volley Arcachon a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Arcachon