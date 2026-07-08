Informations pratiques

Arcachon

Prévention routière La Tournée d’été

Place du Docteur Peyneau Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 16:00:00

fin : 2026-07-08 19:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Pour la 5ᵉ année consécutive, l’association Prévention Routière reprend la route cet été avec plus de 70 étapes à travers toute la France et voit sa tournée s’agrandir avec une présence dans une quinzaine de festivals !

De nombreuses activités de sensibilisation seront proposées le 08 juillet dans la ville de Arcachon de 16h à 19h

• Des parcours et défis à réaliser avec des lunettes simulant certains effets de l’alcool au volant

• L’atelier dose bar dose maison , qui invite les participants à comparer les quantités d’alcool servies chez soi par rapport à celles servies dans les bars et restaurants.

• L’atelier Reflexes , qui démontrent la baisse des réflexes et de l’attention lors de l’utilisation du téléphone au volant.

Les participants pourront bénéficier des conseils de bénévoles et repartiront avec un éthylotest, pour que chacun puisse se déplacer en toute sécurité cet été. .

Place du Docteur Peyneau Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 tourisme@arcachon.com

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English : Prévention routière La Tournée d’été

L’événement Prévention routière La Tournée d’été Arcachon a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Arcachon