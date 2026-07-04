Informations pratiques

Arcachon

Arcachon en Forme Juillet Août Septembre 2026

Plage Pereire Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-09-27 10:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-29 2026-08-30 2026-09-05 2026-09-06

Arcachon en Forme cours de sports gratuits.

LES SAMEDIS

9h30 Yoga (Plage Pereire)

9h30 Taï-chi (Plage Pereire)

LES DIMANCHES

9h30 et 11h Yoga (Plage Pereire)

9h30 et 11h Taï-chi (Plage Pereire)

10h Footing (Plage Pereire)

11h Remise en forme (Plage Pereire)

12h Marche aquatique (Plage Pereire) .

Plage Pereire Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97

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English : Arcachon en Forme Juillet Août Septembre 2026

L’événement Arcachon en Forme Juillet Août Septembre 2026 Arcachon a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Arcachon