Arcachon en Forme Juillet Août Septembre 2026 Arcachon
samedi 4 juillet 2026 · Arcachon
Informations pratiques
Arcachon
Arcachon en Forme Juillet Août Septembre 2026
Plage Pereire Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-09-27 10:30:00
Date(s) :
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Arcachon en Forme cours de sports gratuits.
LES SAMEDIS
9h30 Yoga (Plage Pereire)
9h30 Taï-chi (Plage Pereire)
LES DIMANCHES
9h30 et 11h Yoga (Plage Pereire)
9h30 et 11h Taï-chi (Plage Pereire)
10h Footing (Plage Pereire)
11h Remise en forme (Plage Pereire)
12h Marche aquatique (Plage Pereire) .
Plage Pereire Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97
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English : Arcachon en Forme Juillet Août Septembre 2026
L’événement Arcachon en Forme Juillet Août Septembre 2026 Arcachon a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Arcachon
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