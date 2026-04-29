Arcamômes Spectacles pour enfants Théâtre de verdure du Parc Maureque Arcachon
Arcamômes Spectacles pour enfants Théâtre de verdure du Parc Maureque Arcachon mercredi 22 juillet 2026.
Arcachon
Arcamômes Spectacles pour enfants
Théâtre de verdure du Parc Maureque Parc Mauresque Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:30:00
fin : 2026-08-19 22:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
C’est le rendez-vous estival préféré des boutchous !
Tous les mercredis soir de juillet et août, le joli théâtre de verdure du Parc Mauresque accueille des spectacles pour enfants.
Cirque, magie, chanson, théâtre, les spectacles affichent toujours complet. On y chante, on y danse, on applaudit les clowns et les drôles de comédiens sur scènes, on rit beaucoup. C’est un succès !
Toute la famille passe un moment, à la fois drôle et féerique, dans un cadre enchanteur, en plein air et dans la fraîcheur du parc. C’est bon enfant, riche en surprises, et vous savez quoi ? C’est gratuit !
Pour toute la famille dès 7 ans.
Théâtre de Verdure au Parc Mauresque.
Si repli 21h au Théâtre Olympia. .
Théâtre de verdure du Parc Maureque Parc Mauresque Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 72 71 05
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English : Arcamômes Spectacles pour enfants
L’événement Arcamômes Spectacles pour enfants Arcachon a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Arcachon
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