Arcangelo Corelli — Sonates en trio, la naissance d’un style | Ensemble Temenos, Genève, 9 septembre 2026, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

Arcangelo Corelli — Sonates en trio, la naissance d’un style | Ensemble Temenos, Genève, 9 septembre 2026 Mercredi 9 septembre, 20h00 Autre lieu

30.- / 20.- (AVS) / 10.- (membres et étudiants)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T20:00:00+02:00 – 2026-09-09T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-09T20:00:00+02:00 – 2026-09-09T21:00:00+02:00

Arcangelo Corelli

Sonates en trio, la naissance d’un style | Ensemble Temenos

Les pièces appartenant aux quatre premiers recueils de Sonate a tre d’Arcangelo Corelli qui sont proposées dans ce programme sont un témoignage de l’intense activité musicale qui a résonné dans la somptueuse architecture de nombreux palais italiens, églises et théâtres de la seconde moitié du XVIIe siècle.

Les Italiens divisaient les sonates en deux genres principaux :

«Le premier comprend la Sonata da Chiesa, c’est à dire propre pour l’église, qui commence ordinairement par un mouvement grave et maestoso, proportionné à la dignité et la sainteté du lieu; en suite duquel on prend quelque Fugue gaye animée et fougueuse. […]

Le deuxième genre comprend la Sonate appelée da Camera, c’est-à-dire propres à la Chambre. Ce sont des suites de diverses pièces courtes qui conviennent à la danse et qui ont été composées dans le même mode ou ton. Ce type de sonate commence ordinairement par un Prélude ou Petite sonate en guise d’introduction à celles qui suivent; puis il y a l’Allemande, la Pavane, la Courante, & autres danses ou Airs sérieux, et ensuite les Gigues, les Passacailles, Gavotte, Menuets, Chaconnes et autres Airs animés, et tout cela, composé dans le même ton et joué en séquence, forme une Sonata da Camera. »

Les quatre premiers Opus de Corelli seront pendant des décennies un modèle pour toutes les autres sonates en trio à paraître et apparaissent comme des chefs-d’œuvres incontournables…

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « email », « value »: « resa@lesconcerts.ch »}]

À Genève, l’Ensemble Temenos explore les sonates en trio de Corelli, da chiesa et da camera, modèles fondateurs du baroque européen. Temple de St-Gervais, 9 septembre 2026 à 20h.

DR