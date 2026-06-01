Archéo Mania, Musée Savoisien, Chambéry

Archéo Mania Samedi 13 juin, 14h00 Musée Savoisien Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, le Musée Savoisien, musée d’histoire et des cultures de Savoie, vous a concocté un week-end pour expérimenter, manipuler, découvrir, échanger et partager autour des savoir-faire et de l’archéologie de l’âge du Bronze.

Fonte de bronze, travail de la céramique, fabrication de perles de verre : découvrez les savoir-faire à l’origine des objets présentés dans l’exposition temporaire « Bronze, l’âge retrouvé »

Bienvenue à Archéo Mania, spécial « âge du Bronze » !

Musée Savoisien Place de la Métropole, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33456424343 http://www.musee-savoisien.fr Collections à caractère régional, centrées sur l’histoire originale de Chambéry et de la Savoie. L’archéologie évoque les agriculteurs et artisans qui vivaient il y a 3.000 ans sur les rives du lac du Bourget ainsi que l’époque gallo-romaine. Le Moyen Âge est représenté par un fonds exceptionnel de Primitifs et de sculptures ainsi que par les peintures murales de Cruet (fin XIIIe siècle). Le parcours historique se poursuit dans les salons (XVIe-XVII) et par le fonds remarquable du médaillier de Savoie. Une approche ethnologique évoque la société agropastorale traditionnelle de la montagne. Accès en train, vélo, à pied, en voiture. Parkings à proximité.

Journées européennes de l’archéologie

© Marion Boucharlat