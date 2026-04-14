Archéobus, Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie, La Roche-Blanche

Archéobus Samedi 13 juin, 15h00 Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie Puy-de-Dôme

RDV au musée de Gergovie pour débuter la visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

Une excursion en navette avec une guide-conférencière, de Gergovie à Corent, en passant par Gondole et les camps césariens, pour tout savoir sur le centre du pouvoir du territoire arverne.

Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie Plateau de Gergovie La Roche-Blanche 63670 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 60 16 93 http://www.musee-gergovie.fr https://www.facebook.com/museegergovie;https://www.instagram.com/musee_gergovie/?hl=fr;https://www.linkedin.com/company/musee-gergovie/?original_referer= [{« type »: « link », « value »: « http://www.musee-gergovie.fr »}] Le Musée de Gergovie vous accueille sur le lieu de l’unique victoire de Vercingétorix contre Jules César durant la guerre des Gaules. Plus qu’une visite, le musée propose un parcours vivant et interactif.

L’espace allie graphisme, maquettes, objets archéologiques et multimédias, avec comme point d’orgue une salle audiovisuelle immergeant le visiteur dans la bataille durant laquelle les Gaulois l’emportèrent sur les Romains. Le parcours vous entraîne aussi dans l’histoire des Gaulois en Auvergne et au cœur des origines géologiques du Plateau de Gergovie et des paysages grandioses qui l’entourent, notamment la Chaîne des Puys et la Faille de Limagne classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Présence de 3 parkings sur le plateau de Gergovie, dont le parking P3 à proximité du musée

Une excursion en navette avec une guide-conférencière, de Gergovie à Corent, en passant par Gondole et les camps césariens, pour tout savoir sur le centre du pouvoir du territoire arverne.

© Henri Derus – Musée de Gergovie