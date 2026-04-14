Exposition « L’étoffe d’un Gaulois. Costume et parure en Gaule », Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie, La Roche-Blanche

Exposition « L’étoffe d’un Gaulois. Costume et parure en Gaule » 13 et 14 juin Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie Puy-de-Dôme

Compris dans l’entrée au Musée de Gergovie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T13:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T13:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Découvrez les grandes tendances de la mode celtique des cinq derniers siècles avant le changement d’ère. En faisant la jonction entre données scientifiques et archéologie expérimentale, l’exposition propose une immersion, à la fois ludique et scientifiquement documentée, au coeur de la mode gauloise. Il ne vous reste qu’à pousser les portes de l’échoppe « En braies et en brogues » !

Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie Plateau de Gergovie La Roche-Blanche 63670 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 60 16 93 http://www.musee-gergovie.fr https://www.facebook.com/museegergovie;https://www.instagram.com/musee_gergovie/?hl=fr;https://www.linkedin.com/company/musee-gergovie/?original_referer= [{« type »: « link », « value »: « http://www.musee-gergovie.fr »}] Le Musée de Gergovie vous accueille sur le lieu de l’unique victoire de Vercingétorix contre Jules César durant la guerre des Gaules. Plus qu’une visite, le musée propose un parcours vivant et interactif.

L’espace allie graphisme, maquettes, objets archéologiques et multimédias, avec comme point d’orgue une salle audiovisuelle immergeant le visiteur dans la bataille durant laquelle les Gaulois l’emportèrent sur les Romains. Le parcours vous entraîne aussi dans l’histoire des Gaulois en Auvergne et au cœur des origines géologiques du Plateau de Gergovie et des paysages grandioses qui l’entourent, notamment la Chaîne des Puys et la Faille de Limagne classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Présence de 3 parkings sur le plateau de Gergovie, dont le parking P3 à proximité du musée

Découvrez les grandes tendances de la mode celtique des cinq derniers siècles avant le changement d’ère. En faisant la jonction entre données scientifiques et archéologie expérimentale, l’exposition…

© Musée de Gergovie, Les Vilains Petits Canards