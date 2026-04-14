Atelier « Archéos au labo ! » en famille ou entre amis, Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie, La Roche-Blanche

Atelier « Archéos au labo ! » en famille ou entre amis 13 et 14 juin Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie Puy-de-Dôme

À partir de 7 ans accompagné d’un adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00

L’archéologie ne s’arrête pas au chantier de fouilles… Glissez-vous dans la peau de différents experts scientifiques pour analyser les indices découverts sur une fouille archéologique. Étude de vestiges de graines, d’objets céramiques, métalliques : vous apprendrez à faire parler les traces du passé !

Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie Plateau de Gergovie La Roche-Blanche 63670 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 60 16 93 http://www.musee-gergovie.fr https://www.facebook.com/museegergovie;https://www.instagram.com/musee_gergovie/?hl=fr;https://www.linkedin.com/company/musee-gergovie/?original_referer= [{« type »: « link », « value »: « http://www.musee-gergovie.fr »}] Le Musée de Gergovie vous accueille sur le lieu de l’unique victoire de Vercingétorix contre Jules César durant la guerre des Gaules. Plus qu’une visite, le musée propose un parcours vivant et interactif.

L’espace allie graphisme, maquettes, objets archéologiques et multimédias, avec comme point d’orgue une salle audiovisuelle immergeant le visiteur dans la bataille durant laquelle les Gaulois l’emportèrent sur les Romains. Le parcours vous entraîne aussi dans l’histoire des Gaulois en Auvergne et au cœur des origines géologiques du Plateau de Gergovie et des paysages grandioses qui l’entourent, notamment la Chaîne des Puys et la Faille de Limagne classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Présence de 3 parkings sur le plateau de Gergovie, dont le parking P3 à proximité du musée

L’archéologie ne s’arrête pas au chantier de fouilles… Glissez-vous dans la peau de différents experts scientifiques pour analyser les indices découverts sur une fouille archéologique. Étude de de :…

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