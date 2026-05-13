Archéologie de l’Ouest iranien, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg

Archéologie de l’Ouest iranien Samedi 23 mai, 19h00 Bibliothèque nationale et universitaire Bas-Rhin

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Un voyage au cœur de l’Iran ancien

Un parcours thématique à travers 5000 ans d’histoire, des débuts de la civilisation urbaine jusqu’à la dynastie sassanide, grâce à une exceptionnelle collection de plus de 100 objets déposés par le musée du Louvre à la Bnu. Zone de passage des voies commerciales débouchant du plateau iranien, zone frontière entre une Asie méditerranéenne et une Asie centrale ou indienne, l’Ouest iranien, et tout particulièrement la région autour du site de Suse, a vu son histoire rythmée par des influences, et parfois des ingérences, venant de ses différents voisins et des cultures qui s’y sont développées. Pour les plus jeunes : un livret d’activités permettra de découvrir les trésors de l’Ouest iranien en s’amusant!

Bibliothèque nationale et universitaire 6 place de la République 67000 strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est 0388252800 http://www.bnu.fr

Un voyage au cœur de l’Iran ancien

© Musée du Louvre / Département des Antiquités orientales