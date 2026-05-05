Archéologie de l’Ouest Iranien : visite en famille, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg
Archéologie de l’Ouest Iranien : visite en famille, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg samedi 23 mai 2026.
Archéologie de l’Ouest Iranien : visite en famille Samedi 23 mai, 19h00 Bibliothèque nationale et universitaire Bas-Rhin
Dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Un voyage en famille à travers 5 000 ans d’histoire en Iran ancien ! Explorez les trésors de l’Ouest iranien et de Suse, grâce à une collection exceptionnelle d’objets du musée du Louvre. Une visite ludique, adaptée au jeune public, avec un livret d’activités pour découvrir plusieurs millénaires en s’amusant !
Bibliothèque nationale et universitaire 6 place de la République 67000 strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est 0388252800 http://www.bnu.fr
Un voyage en famille à travers 5 000 ans d’histoire en Iran ancien ! Explorez les trésors de l’Ouest iranien et de Suse, grâce à une collection exceptionnelle d’objets du musée du Louvre. Une visite…
© 2019 Musée du Louvre, Dist. GrandPalaisRmn / Mathieu Rabeau
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