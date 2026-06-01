Archéologie préventive : sous les pavés, notre héritage, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Archéologie préventive : sous les pavés, notre héritage Dimanche 14 juin, 18h00 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:30:00+02:00

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE: SOUS LES PAVES, NOTRE HERITAGE

Une rencontre avec Georges El Haibe, responsable de recherche archéologique à l’institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), pour présenter le métier sous ses différentes facettes: du diagnostic à la conduite de la fouille préventive, de l’étude en laboratoire à la publication, autant d’étapes qui rythment le quotidien du métier d’archéologue. Un rendez-vous pour toute la famille ou les questions sont bienvenues .

Tout public à partir de 9 ans. Durée: 1h30

Dimanche 14 juin à 18h.

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « http://issy.com/reservation-tempsdescerises »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

Fouiller pour mieux comprendre les modes de vie de nos ancêtres CLAVIM INRAP

© Aya Sakr, Inrap