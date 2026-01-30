Archives au grand jour Avenue Gaston Lacoste Pau
Avenue Gaston Lacoste Archives Intercommunales Pau Pyrénées-Atlantiques
Quand les archives rencontrent le théâtre… Découvrez le nouveau fonctionnement des Archives intercommunales à travers une mise en scène drôle et décalée imaginée par la Compagnie Eclat de Lyre. Une expérience sensorielle où le rire est garanti, portée par les comédiens Anne Sorbadère et Lucien Hébrant. .
Avenue Gaston Lacoste Archives Intercommunales Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
English : Archives au grand jour
