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ARCTIQUE La Paillette Rennes

ARCTIQUE La Paillette Rennes

ARCTIQUE La Paillette Rennes vendredi 29 mai 2026.

Lieu : La Paillette

Adresse : 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes

Ville : 35043 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Tarif : 5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle

ARCTIQUE La Paillette Rennes Vendredi 29 mai, 21h00 5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle

En 2025, quelque part entre le Danemark et le Groenland, six inconnu·e·s embarquent clandestinement à bord d’un ancien navire de croisière de luxe, attiré·e·s par une lettre anonyme.

En 2025, quelque part entre le Danemark et le Groenland, six inconnu·e·s embarquent clandestinement à bord d’un ancien navire de croisière de luxe, attiré·e·s par une lettre anonyme. En chemin, le bateau qui les remorque les abandonne en haute mer. Elles et ils vont alors errer dans les eaux internationales jusqu’à se retrouver prisonnier·ère·s des glaces…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-29T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-29T22:30:00.000+02:00

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 http://la-paillette.net

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine


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