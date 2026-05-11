ARCTIQUE La Paillette Rennes
ARCTIQUE La Paillette Rennes vendredi 29 mai 2026.
ARCTIQUE La Paillette Rennes Vendredi 29 mai, 21h00 5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle
En 2025, quelque part entre le Danemark et le Groenland, six inconnu·e·s embarquent clandestinement à bord d’un ancien navire de croisière de luxe, attiré·e·s par une lettre anonyme.
En 2025, quelque part entre le Danemark et le Groenland, six inconnu·e·s embarquent clandestinement à bord d’un ancien navire de croisière de luxe, attiré·e·s par une lettre anonyme. En chemin, le bateau qui les remorque les abandonne en haute mer. Elles et ils vont alors errer dans les eaux internationales jusqu’à se retrouver prisonnier·ère·s des glaces…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-29T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-29T22:30:00.000+02:00
1
http://la-paillette.net
La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- [Rennes] « Atelier Jeu de rôle – Adaptation au Changement Climatique » Maison de la Consommation et de l’Environnement, 48 Bd Magenta, 35000 Rennes Rennes 11 mai 2026
- TAG (série théâtrale rock en 3 episodes), de Karin Serres, Théâtre du Cercle, Rennes 11 mai 2026
- TAG (série théâtrale rock en 3 episodes), de Karin Serres Théâtre du Cercle Rennes 11 mai 2026
- MIOSSEC LE MeM – RENNES Rennes 12 mai 2026
- Workshop on Cooperative Studies Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques Rennes 12 mai 2026