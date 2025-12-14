Ardenn’Rock 2026 Rue de l’Abbaye Signy-l’Abbaye

Ardenn’Rock 2026

Rue de l’Abbaye Pré de Beaune Signy-l’Abbaye Ardennes

Tarif : 30 – 30 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

16-18 ans Pass culture

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Après une édition de folie en 2025, Ardenn’rock est fier de vous annoncer les 5 premiers noms pour 2026 ! LOFOFORA, NOT SCIENTISTS, LES CLEBARDS, LEMON FURIA et CALIMUCHO. Dates et horaires Vendredi 3 Juillet: Ouverture du festival 18H00 Fermeture 00h00 Samedi 4 Juillet Ouverture des portes à 14h00 Fermeture 01h30 Dimanche 5 Juillet Ouverture des portes à 12h00 Fermeture 21h30 ___________________________ Un festival enraciné dans son territoire, tourné vers l’avenir. Fidèle à son ancrage rural, l’événement affirme plus que jamais son identité un cadre naturel préservé et une mobilisation locale qui en font une expérience unique. Les organisateurs remercient chaleureusement les festivaliers pour leur fidélité, essentielle à la croissance du festival. Leur soutien permet d’envisager une édition encore plus ambitieuse, tout en préservant l’esprit authentique qui a fait son succès. Nouveauté 2026 L’arrivée prochaine d’un artiste international à l’affiche, une étape marquante qui élargit l’horizon du festival sans perdre de vue sa cohérence artistique, toujours attachée à la scène locale. ____________________________ Dossier de presse sur simple demande contact@ardennrock.com

Rue de l’Abbaye Pré de Beaune Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est contact@ardennrock.com

English :

After a crazy edition in 2025, Ardenn’rock is proud to announce the first 5 names for 2026! LOFOFORA, NOT SCIENTISTS, LES CLEBARDS, LEMON FURIA and CALIMUCHO. Dates and times: Friday July 3: Festival opens: 6:00 pm Closes: 12:00 am Saturday July 4: Doors open: 2:00 pm Closes: 1:30 am Sunday July 5: Doors open: 12:00 am Closes: 9:30 pm ___________________________ A festival rooted in the land, looking to the future. Faithful to its rural roots, the event is more than ever true to its identity: a preserved natural setting and local involvement make for a unique experience. The organizers warmly thank festival-goers for their loyalty, which is essential to the festival?s growth. Their support will enable us to plan an even more ambitious edition, while preserving the authentic spirit that has made it such a success. New for 2026: The forthcoming addition of an international artist to the line-up, a milestone that broadens the festival?s horizons without losing sight of its artistic coherence, which remains firmly rooted in the local scene. ____________________________ Press kit on request: contact@ardennrock.com

