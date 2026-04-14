Atelier d’illustration avec CSIL Signy l’Abbaye Médiathèque Centre social Yves Coppens Signy-l’Abbaye
Atelier d’illustration avec CSIL Signy l’Abbaye Médiathèque Centre social Yves Coppens Signy-l’Abbaye mercredi 16 septembre 2026.
Signy-l’Abbaye
Atelier d’illustration avec CSIL Signy l’Abbaye
Médiathèque Centre social Yves Coppens 27 rue de Thin Signy-l’Abbaye Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Le 16 septembre à 14h à la médiathèque centre social Yves Coppens L’illustratrice Csil vous invite à découvrir son univers graphique le temps d’un atelier parents-enfants.Petits et grands auront l’occasion d’explorer différentes techniques d’illustration, de jouer avec les formes, les couleurs et les textures, et de laisser libre cours à leur inventivité. Durée 1h30 Découvrez le reste de la programmation des Pages de Saisons
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Médiathèque Centre social Yves Coppens 27 rue de Thin Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est +33 3 24 56 93 02 contact@mediathequesignylabbaye.fr
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English :
September 16, 2pm at the Yves Coppens media library Illustrator Csil invites you to discover her graphic universe in a parent-child workshop. Children and adults will have the opportunity to explore different illustration techniques, play with shapes, colors and textures, and give free rein to their inventiveness…? Duration: 1h30 Discover the rest of the Seasonal Pages program
L’événement Atelier d’illustration avec CSIL Signy l’Abbaye Signy-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-14 par Ardennes Tourisme
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