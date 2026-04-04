Mycologie, à la découverte des champignons Signy-l’Abbaye
Mycologie, à la découverte des champignons Signy-l’Abbaye samedi 24 octobre 2026.
Signy-l’Abbaye
Mycologie, à la découverte des champignons
Place Aristide Briand Signy-l’Abbaye Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Une sortie conviviale pour découvrir, apprendre à reconnaître et ramasser les champignons avec les mycologues de la SHNA et de Nature et Avenir. Rendez‑vous Place de Signy l’Abbaye Horaires 14h00‑17h00 Inscription Sans inscription Gratuit et ouvert à tous
.
Place Aristide Briand Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est +33 7 72 30 50 59
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English :
A friendly outing to discover, learn to recognize and collect mushrooms with mycologists from SHNA and Nature et Avenir. Meeting point Place de Signy l?Abbaye Times: 2:00-5:00 pm Registration: No registration Free and open to all
L’événement Mycologie, à la découverte des champignons Signy-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-04 par Ardennes Tourisme
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