Informations pratiques

Signy-l’Abbaye

Grand salon des artisans

Salle des fêtes de Signy l’Abbaye Signy-l’Abbaye Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17

Grand salon des artisans à Signy l’Abbaye les 17 et 18 octobre. Au programme Travail du bois, verre, tissu, pierre,… Démonstrations en direct, Pièces artisanales uniques, Vente sur place. Entrée libre Artisans & créateurs recherchés ! Inscription savoiretcreation@gmail.com

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Salle des fêtes de Signy l’Abbaye Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est +33 6 26 96 62 90 savoiretcreation@gmail.com

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English :

Large Artisans’ Fair in Signy l’Abbaye on October 17 and 18. On the program: Woodworking, glasswork, textile crafts, stonework, and more Live demonstrations Unique handcrafted pieces On-site sales. Free admission. Artisans and creators wanted! Registration: savoiretcreation@gmail.com

L’événement Grand salon des artisans Signy-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-20 par Ardennes Tourisme