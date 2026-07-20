Grand salon des artisans Signy-l’Abbaye
samedi 17 octobre 2026 · Signy-l'Abbaye
Informations pratiques
Signy-l’Abbaye
Grand salon des artisans
Salle des fêtes de Signy l’Abbaye Signy-l’Abbaye Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-17
Grand salon des artisans à Signy l’Abbaye les 17 et 18 octobre. Au programme Travail du bois, verre, tissu, pierre,… Démonstrations en direct, Pièces artisanales uniques, Vente sur place. Entrée libre Artisans & créateurs recherchés ! Inscription savoiretcreation@gmail.com
.
Salle des fêtes de Signy l’Abbaye Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est +33 6 26 96 62 90 savoiretcreation@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Large Artisans’ Fair in Signy l’Abbaye on October 17 and 18. On the program: Woodworking, glasswork, textile crafts, stonework, and more Live demonstrations Unique handcrafted pieces On-site sales. Free admission. Artisans and creators wanted! Registration: savoiretcreation@gmail.com
L’événement Grand salon des artisans Signy-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-20 par Ardennes Tourisme