Argentine 1976-2026 : 50 ans de peines et de joies, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux
Argentine 1976-2026 : 50 ans de peines et de joies, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux mardi 19 mai 2026.
Argentine 1976-2026 : 50 ans de peines et de joies 19 – 30 mai Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T16:00:00+02:00 – 2026-05-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T11:30:00+02:00 – 2026-05-30T21:30:00+02:00
Par : Le Collectif des Résidents Argentins en Gironde et MACLA
Des photographes reporters ont su saisir parfois au péril de leurs vie, des pages de l’histoire argentine après le coup d’État de 1976. Elles font partie de l’histoire de l’humanité ; ses égarements et trouvailles solidaires sont universelles.
Des résidents argentins en Gironde vous invitent à ne pas les laisser rentrer « dans le commode pays de l’oubli ».
Le vernissage de l’exposition se tiendra le dimanche 24 mai à 17h00.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)
Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, 71 rue du Loup Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Exposition photo retraçant l’histoire de l’Argentine depuis le coup d’État de 1976. SALC Argentine
Adriana Lestido
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