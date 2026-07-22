AGENDA · Coray
Aria: jeu de rôle Coray
jeudi 23 juillet 2026 · Coray
Informations pratiques
Coray
Aria: jeu de rôle
Médiathèque de Pors-Clos Coray Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Aria: jeu de rôle à la médiathèque de Pors Clos le jeudi 23 juillet de 15h à 17h
> 2 5 joueurs
> A partir de 10 ans
> sur inscription à la médiathèque
> animée par A nous de jouer Tourc’h .
Médiathèque de Pors-Clos Coray 29370 Finistère Bretagne +33 2 98 74 43 53
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English :
L’événement Aria: jeu de rôle Coray a été mis à jour le 2026-07-17 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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