Informations pratiques

Coray

Aria: jeu de rôle

Médiathèque de Pors-Clos Coray Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Aria: jeu de rôle à la médiathèque de Pors Clos le jeudi 23 juillet de 15h à 17h

> 2 5 joueurs

> A partir de 10 ans

> sur inscription à la médiathèque

> animée par A nous de jouer Tourc’h .

Médiathèque de Pors-Clos Coray 29370 Finistère Bretagne +33 2 98 74 43 53

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English :

L’événement Aria: jeu de rôle Coray a été mis à jour le 2026-07-17 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou