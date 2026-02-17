Ariane Brodier Bonne | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Ariane Brodier Bonne | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:30:00

fin : 2026-09-17 21:50:00

Date(s) :

2026-09-17

Venez voir Ariane Brodier dans son spectacle Bonne le jeudi 15 septembre à 20h30 à la Comédie des Volcans.

.

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@xn--comdiedesvolcans-dqb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and see Ariane Brodier in her show Bonne on Thursday September 15 at 8.30pm at the Comédie des Volcans.

L’événement Ariane Brodier Bonne | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-02-17 par Clermont Auvergne Volcans