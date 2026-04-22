Saumur

ARIODANTE Le film musical évènement avec Les Arts Florissants et William Christie

Rue des Petites Granges Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 14:45:00

fin : 2026-05-10 17:45:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-10

Un film joyeux et positif, une belle soirée musicale et conviviale.

Découvrez le chef-d’oeuvre de Haendel au cinéma !

L’opéra Ariodante est souvent considéré comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre du compositeur baroque Haendel. Mais en plus des tubes inoubliables, l’intrigue est aussi riche qu’un scénario hollywoodien amour passionnel, trahison, injustice, désespoir… et même, un happy end !

Ne manquez pas le chef-d’œuvre de Haendel avec les Arts Florissants pour la première fois au cinéma. Filmé exclusivement pour le cinéma avec un son immersif 7.1.

Cette expérience cinématographique plonge le spectateur au cœur de l’un des meilleurs orchestres au monde, avec des interprètes magistraux qui racontent cette histoire d’amour, de trahison et de fidélité avec des émotions à fleur de peau.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 1er mai 2026 de 20h à 23h.

Entracte convivial inclus.

Dimanche 10 mai 2026 de 14h45 à 17h45.

Entracte convivial inclus. .

Rue des Petites Granges Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire projections@amazing.fr

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English :

A joyful, positive film, a wonderful evening of music and conviviality.

Discover Handel’s masterpiece at the cinema!

L’événement ARIODANTE Le film musical évènement avec Les Arts Florissants et William Christie Saumur a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME