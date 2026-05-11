Aristocrate ou femme du peuple : deux garde-robes au XVIIIe siècle Bibliothèque Italie Paris

Cette conférence en costumes par Fanny Wilk de Temps d’Elégance vous ouvre les portes de l’habillement féminin au XVIIIe siècle.

Sous vos yeux, une aristocrate et une femme du peuple s’habillent en parallèle, pièce après pièce. À mesure que les silhouettes se construisent, les différences apparaissent avec précision : matières, coupes, usages, contraintes. Mais des points communs inattendus se révèlent aussi, dessinant une réalité plus nuancée qu’il n’y paraît.

Une expérience vivante et concrète pour comprendre, par le geste et par l’œil, ce que le vêtement dit de la société d’Ancien Régime -et plus particulièrement de l’intimité des femmes-.

Découverte des similarités et différences des tenues féminines sous l’Ancien Régime.

Le mercredi 17 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Réservations en ligne ou auprès des bibliothécaires

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-18T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T19:00:00+02:00_2026-06-17T21:00:00+02:00

Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris



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