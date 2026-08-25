Arles à l’époque de l’invention de la photographie place Félix Rey Arles
samedi 19 septembre 2026 · place Félix Rey · Arles
Informations pratiques
Arles
Arles à l’époque de l’invention de la photographie
Du 19/09/2026 au 01/10/2027 le lundi et mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Le mardi et vendredi de 13h30 à 17h30.
L’exposition sera ouverte pour les journées du patrimoine de 14h à 18h. place Félix Rey Espace Van Gogh Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-19
fin : 2027-10-01
Date(s) :
2026-09-19
L’exposition organisée par les Archives d’Arles invite à découvrir les événements, petits et grands, qui ont marqués la vie à Arles à l’époque de l’invention de la photographie.
A travers différents thèmes, nous découvrirons les préoccupations des Arlésiens entre le dégagement de l’amphithéâtre, ouverture du musée lapidaire dans l’ancienne église Sainte-Anne, l’école de dessin municipale, le canal d’Arles à Bouc… .
place Félix Rey Espace Van Gogh Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 35 97 bicentenaire.photographie@ville-arles.fr
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English :
The exhibition organized by the Arles Archives invites visitors to explore the events—both big and small—that shaped life in Arles during the era when photography was invented.
L’événement Arles à l’époque de l’invention de la photographie Arles a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme d’Arles
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